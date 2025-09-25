به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ خانم میرزایی همسر شهید اسماعیل رستمی، مادر شهید سهراب رستمی، خواهر شهید نصرت اله میرزایی و عمه شهید حسین میرزایی چهل سال است که خانه خود را حسینیه کرده است.

خانم میرزایی می‌گوید: بعد از شهادت فرزند، همسر و برادرم خانه را حسینیه کردم تا خادم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشم.

برگزاری جلسات قرآن هفتگی و میزبانی از عزاداران و هیئت‌های حسینی از جمله برنامه‌های هر هفته این خانه باصفاست.