درمانگاه خصوصی شبانهروزی در سردشت افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ این درمانگاه در بخشهای پزشک عمومی، مامایی، تحتنظر مردان، زنان و اطفال با ظرفیت ۱۲ تخت فعال و همچنین اتاق احیا با دو تخت فعال، تزریقات و پانسمان به شهروندان خدمات ارائه میدهد.
فرماندار شهرستان سردشت در مراسم افتتاح درمانگاه خصوصی شبانهروزی گفت: با راهاندازی این مرکز درمانی بخشی از نیازهای مردم سردشت در حوزه سلامت و بهداشت تأمین خواهد شد.
ریباز میرزایی افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۳۰ مترمربع احداث و تجهیز شده و برای بیش از ۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
میرزایی، میزان سرمایهگذاری برای این درمانگاه را بیش از ۲۰ میلیارد ریال اعلام و تأکید کرد: افتتاح چنین مراکزی گامی مهم در توسعه زیرساختهای درمانی شهرستان به شمار میرود.