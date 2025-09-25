به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان قائم مقام کمیته امداد کشور در مراسم افتتاح واحدهای مسکونی مددجویان کمیته امداد در جیرفت گفت: افتتاح ۱۲۰ واحد مسکونی برای مددجویان، با اولویت ایتام، یکی از اقدامات مهم کمیته امداد با همکاری استانداری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و بانک‌های عامل بوده است.

جعفر صباغیان اعتبار لازم را برای تکمیل و تحویل ۱۲۰ واحد مسکونی ۱۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد وافزود: تامین منابع مالی شامل آورده مددجویان، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض کمیته امداد از طریق صندوق امداد ولایت می‌شود.

وی با تاکید بر اولویت‌بندی افراد نیازمند مسکن گفت:فردی که آورده‌ای ندارد، از همه مستحق‌تر است و نباید از اولویت ساخت مسکن خارج شود؛ در مقایسه با فردی که خود زمین و آورده دارد.

قائم‌مقام کمیته امداد کشور ابراز امیدواری کرد : با راهبرد و سیاست‌های کلی تا پایان سال، خانواده‌های ایتامی که فاقد آورده هستند، آنها در اولویت قرار بگیرند.

همچنین با حضور قائم مقام کمیته امداد، ١٥٠ سامانه خورشیدی ٥ کیلوواتی با اعتبار ٢٢٥ میلیارد ریال برای مددجویان کمیته امداد در جنوب استان کرمان به بهره‌برداری رسید.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف حمایت از اشتغال‌زایی، طرح گلخانه کشت بادمجان برای یک بانوی سرپرست خانوار در روستای کریم‌آباد جیرفت با حضور قائم مقام کمیته امداد افتتاح شد.

ناصر عسکری‌نژاد مدیرکل کمیته امداد استان کرمان، هم گفت بیش از ۲۱۰ طرح اشتغال‌زایی با اولویت فعالیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای افتتاح می شود و یکی از این ۲۱۰ طرح اشتغال گلخانه است که با اعتبار۵۰۰ میلیون تومان، ترکیبی از تسهیلات بانکی و تسهیلات صندوق امداد ولایت کمیته امداد، به همراه آورده شخصی مددجو، راه‌اندازی شده است.