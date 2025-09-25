پخش زنده
معاون دادگستری کرمان گفت: توهین، تهدید، ضرب و جرح عمدی و سرقت چهار اتهام نخست ثبت شده در استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در نشست مشترک با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: ورودی پروندههای قضائی استان کرمان در حوزههای توهین، تهدید، ضرب و جرح عمدی و سرقت، طی پنج ماهه نخست امسال در مقایسه با پارسال، ۱۷ درصد افزایش دارد.
سید مهدی قویدل افزود: افزایش قابل توجه این چهار اتهام نشاندهنده لزوم بازنگری جدی در سیاستهای پیشگیرانه و هماهنگی میاننهادی در سطح استان کرمان است.
وی با اشاره به فعالیت دفاتر حمایت از حقوق کودکان و زنان در همه حوزههای قضائی استان کرمان، گفت: این دفاتر با همکاری کانون اصلاح و تربیت و ادارهکل زندانهای استان، انجمن حمایت زندانیان و اعضای طرح نماد اقدامات مؤثری در زمینه آموزش، مهارتآموزی و باز اجتماعیسازی افراد آسیبدیده بهویژه زنان و کودکان بزهدیده انجام دادهاند.
معاون دادگستری کرمان با تأکید بر لزوم راهاندازی مجتمع «شوق زندگی» زیرساخت کلیدی برای همافزایی نهادها، تصریح کرد: در حالیکه در بسیاری از استانهااین مجتمعها فعالیت می کنند اما، در کرمان این طرح معطل تصمیم مسئولان اجرایی باقی مانده است.