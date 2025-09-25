معاون رئیس جمهور:
لزوم مدیریت سریع و جدی مصرف آب در کلانشهر مشهد
معاون رئیس جمهور گفت:در کلانشهر مشهد با توسعه شهری و نبود منابع آبی پایدار، مصرف آب باید به طرق مختلف مدیریت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بازدید از مرکز مدیریت هوشمند آب و فاضلاب مشهد گفت: استفاده از تجهیزات کاهنده برای مصارف خانگی، اصلاح تعرفهها و سایر اقدامات فنی و تخصصی از جمله اقداماتی است که برای مدیریت مصرف آب باید هرچه سریعتر انجام شود.
حمید پورمحمدی با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده و زیرساختهای مطلوب و مناسب در بخش آب و فاضلاب مشهد تصریح کرد: برای انجام و تکمیل طرحهای مهم باید هرچه بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده نمود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز در این جلسه با تشریح وضعیت بحرانی آب در دومین کلانشهر کشور اظهار کرد: مشهد تنها شهری در کشور است که بخشی از طرحهای تامین آب آن به موضوع پساب بستگی دارد به نحوی که با اجرای خط انتقال پساب به غرب مشهد و تحویل پساب استاندارد، چاههای بخش کشاورزی به حوزه شرب اختصاص مییابد.
حسین اسماعیلیان کمبود اعتبارات را چالش مهمی در تکمیل پروژههای تامین آب مشهد دانست و خاطرنشان کرد: در صورت بهره برداری از طرحهایی مانند انتقال آب از هزار مسجد، سد شوریجه و خط انتقال پساب به غرب مشهد نگرانیها از وضعیت بحرانی کنونی کاسته خواهد شد.