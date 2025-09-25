پخش زنده
امروز: -
دیدار والیبال آمریکا و بلغارستان، فوتبال تراکتور و فجر سپاسی و دیدار والیباال ایران – جمهوری، امروز از شبکههای ورزش و سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دومین روز از رقابتهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان، امروز بین دو تیم آمریکا و بلغارستان از شبکه ورزش پخش میشود.
برنامه «مثبت ورزش»، در دومین روز از رقابتهای مرحله یک چهارم نهایی، از ساعت ۱۵:۳۰ دیدار حساس بین تیمهای آمریکا و بلغارستان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
دیدار آمریکا و بلغارستان میتواند یکی از قدرتهای والیبال جهان را به سمت مرحله نیمه نهایی والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ هموار کند.
هفته پنجم از رقابتهای لیگ برتر امروز بین دو تیم تراکتور تبریز و فجرسپاسی شیراز به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش میشود.
شبکه ورزش در ادامه پخش رقابت لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۷ اولین بازی و مهمترین دیدار از رقابتهای هفته پنجم فوتبال لیگ برتر را بین دو تیم تراکتور و فجر سپاسی با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
این دیدار که به میزبانی تراکتور در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز برگزار میشود، از حساسترین تقابلهای هفته پنجم است که سرنوشت دو تیم مشخص خواهد شد.
رقابتهای تیم ملی والیبال ایران در چارچوب مسابقات قهرمانی جهان ادامه دارد و دیدار حساس ایران – جمهوری چک، امروز ساعت ۱۱ به صورت زنده از شبکه سه پخش می شود.
این مسابقه در برنامه تخصصی «توپ و تور»، تقدیم علاقهمندان می شود.