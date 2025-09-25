پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه: پیش بینی میشود امسال ۶ هزار تن خرما در استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی گفت: در حال حاضر ۱۰۵۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت خرما قرار دارد که حدود ۶۰۰ هکتار آن بارور است.
وی با اشاره به تمرکز بیشتر باغات خرما در شهرستان قصرشیرین گفت: در باغات قدیمی، ارقام زاهدی و اشرسی کشت میشوند، اما در سالهای اخیر ارقام پیارم، ربی، دیری و مجول نیز به این مجموعه اضافه شدهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین از افزایش ۲۰۰ هکتاری سطح باغات خرما در سال گذشته خبر داد و افزود: این افزایش سطح زیر کشت، عمدتاً با کشت رقم مجول صورت گرفته است.
وی در پایان با اشاره به برنامههای توسعهای این سازمان در زمینه نخیلات خرما گفت: طرح توسعه نخلستانهای خرما در سطح ۴ هزار هکتار با همکاری هلدینگهای مطرح در دست اقدام است و پیشبینی میشود این طرح در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال آینده به طور کامل محقق شود.