شهردار همدان گفت: شهرداری همدان تمام پروژه‌های نیمه‌تمامش را به اتمام خواهد رساند و به مدیریت شهری جدید تحویل خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید مسعود حسینی در اجلاس شهرداران کلان‌شهر‌های کشور که به میزبانی همدان و در هتل باباطاهر برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بیان کرد: مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند همه رزمنده هستند و پای دشمن خارجی به میان بیاید همه متحد هستند.

وی تصریح کرد: شهرداری‌ها خاکریز و خط مقدم نظام هستند و رضایتمندی مردم مورد خطاب بوده است.

شهردار همدان افزود: یک شجاعت ویژه‌ای برای اتخاذ تصمیم از سوی مدیریت شهری وجود داشت این بود که در این دوره پروژه جدید تعریف نشود و پروژه‌های نیمه تمام به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه تامین منابع تقدینگی برای شهرداری همدان یک اصل ویژه است، ادامه داد: برای اینکه پروژه‌های نیمه تمام به نتیجه برسد باید انضباط مالی شکل می‌گرفت.

شهردار همدان با تأکید بر حرکت به سمت شهر هوشمند، افزود: شروع این کار با شهرداری هوشمند بود به‌طوری‌که درحال حاضر ۷۰ درصد خدمات شهرداری به‌صورت غیرحضوری است.

حسینی با اشاره به رشد ۷۰ درصدی توسعه حمل و نقل عمومی شهر همدان، بیان کرد: هوشمندسازی حوزه ترافیک یکی دیگر از اقدامات شهرداری همدان در این دوره بوده است.

وی با اشاره به اینکه باید هویت شهری را بازآفرینی می‌کردیم، گفت: در حوزه گردشگری به عنوان یک محور توسعه قدم‌های خوبی برداشته شده است.

وی بیان کرد: شناسایی مفاخر شهر و معرفی به مردم اتفاقات خوبی شکل گرفته است.

شهردار همدان با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی در این شهر، یادآور شد: در استان اتفاقات خوبی رقم خورده و قرارداد‌های خارجی انجام شده است.

وی با بیان اینکه آنچه به عنوان یک اصل قرار گرفته است گذار از حکمرانی به حکمروایی شهری است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین تحولات توسعه شهری همین حکمروایی شهری است بنابراین پیشنهاد شهرداری همدان در این اجلاس تغییر رویکرد از حکمرانی به حکمروایی شهری است.

وی با اشاره به اجرای ۵۰۰۰ پروژه شهری همدان توسط متخصصین، تصریح کرد: بودجه امسال شهرداری را براساس برنامه چشم‌انداز پیش می‌بریم.

محمود مسگریان، رئیس شورای شهر همدان نیز در این جلسه گفت: شهرداران منتخب نمایندگان مردم در شورا‌های اسلامی شهر‌ها هستند.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها خط مقدم هستند و مردم رضایتمندی را در فعالیت‌های شهری می‌بینند بنابراین تلاش‌های مسئولان شهری می‌تواند ما را در رسیدن به این هدف کمک کند.

مسگریان بیان کرد: امیدواریم در ادامه مأموریت خود وظایف خود را به نحو شایسته‌ای انجام دهیم. این مجمع می‌تواند رابطه بهتری بین مسئولان و دولتمردان و شهرداری‌ها ایجاد کند بنابراین باید اتحادیه شهرداری‌های ایران تشکیل شود.

رئیس شورای شهر همدان اظهار کرد: همدان آنچه باید از درآمد‌های کشوری داشته باشد ندارد و با مشکل پرداخت حقوق مواجه است.

وی با بیان اینکه همدان شهر علما و شهدای بسیاری است، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم آینده خوبی را پیش روی این شهر داشته باشیم.