سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت: یکی از شاخصه‌های مهم رشد و توسعه، در کنار پیشرفت‌های اقتصادی، نظامی و فرهنگی، ارتقای سطح علمی جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رسول مقابلی در آیین افتتاحیه سطح ۴ (دکتری) مرکز عالی حوزوی الزهرا (س) ارومیه، با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری، وحدت ملی، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را مأیوس و ناامید ساخته است، افزود: در این مسیر، طلاب حوزه‌های علمیه به عنوان مدافعان حریم اعتقادات دینی و الهی، در سنگر تحصیل و کسب معارف اسلامی و قرآنی می‌توانند نقش مهمی در تقویت انسجام ملی ایفا کنند.

وی در پایان با تبریک آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، خاطرنشان کرد: ارتقای سطح علوم دینی و پیشگامی حوزه علمیه بانوان استان در جذب پایه‌های تحصیلی تکمیلی، مایه فخر و مباهات است.