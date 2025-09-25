قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت: بقعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی نمادی از هویت ایران اسلامی و ظرفیت بزرگ گردشگری برای استان اردبیل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل علی دارابی با حضور در بقعه تاریخی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه جهانی، به بررسی مسائل، چالش‌ها و نیازهای حفاظتی و مدیریتی آن پرداخت.

وی در جریان این بازدید ضمن بررسی مسائل و چالش‌های موجود، بر ضرورت توجه بیشتر به مرمت بخش‌های آسیب‌پذیر، سامان‌دهی محوطه و بهبود زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.

قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به جایگاه منحصر به فرد بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی در تاریخ، هنر و فرهنگ ایران، گفت: این مجموعه نه تنها یک اثر تاریخی، بلکه نمادی از هویت ایرانی و اسلامی و ظرفیت بزرگ گردشگری برای استان اردبیل است.