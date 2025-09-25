سیدمحمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: در این رویداد، ضمن برگزاری آیین تقدیر از فعالان حوزه گردشگری در دوران دفاع ۱۲ روزه، دو محفل تخصصی با محوریت «گردشگری پایدار» نیز برگزار خواهد شد.

حجازی افزود: وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این مراسم حضور خواهد داشت و از مجموعه‌هایی که در شرایط دشوار جنگ خدمات ارزشمندی ارائه کرده‌اند، تجلیل می‌شود.

وی گفت: حضور هنرمندان عرصه شیشه گری در این هفته نیز از دیگر برنامه های ماست.

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۵ مهر ۱۴۰۴ با شعار گردشگری و تحول پایدار انتخاب شده است. این رویداد در سال گذشته با شعار سال سازمان جهانی گردشگری، «گردشگری و صلح» و با محوریت کودک و خانواده در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار شد.