برنامههای «کوهگشت»، با روایت ماجراجوییهای کوهستانی از شبکه ورزش، «طهرانشاط»، با موضوع دفاع مقدس، از شبکه تهران، فیلم «آلوده»، از شبکه نمایش و مستند «ثمر»، از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کوهگشت» امروز ساعت ۱۳، با پخش های متنوع، از شبکه ورزش پخش می شود.
برنامه «کوهگشت»، در تازهترین قسمت خود با بخشهایی همچون «با مردم در کوهستان»، «یک بام و چند هوا» در حاشیه همایش روز ملی دماوند، «ماجراجویی زیرآب»، «اکسیژن»، «دوچرخهسواری در آتشفشان»، «کولهگردی» و روایت «از شبهای فوتبالی تا روزهای کوهنوردی با محمدمیر»، همراه مخاطبان خواهد بود.
این برنامه به تهیهکنندگی و اجرای حسین رضایی، پنجشنبهها ساعت ۱۳ پخش و جمعهها و دوشنبهها ساعت ۹ صبح، بازپخش می شود.
برنامه زنده و شاد «طهرانشاط»، به تهیه کنندگی میلاد حق پرست، جمعه ۴ مهر ساعت ۱۰ صبح، از قاب شبکه تهران پخش میشود.
این هفته برنامه «طهرانشاط» با موضوع دفاع مقدس، پخش می شود.
در بخش زنده برنامه اصغر نقی زاده (بازیگر) و محمدعلی ضمیری (خواننده)، و در بخش مستند تهران، سردار مهدی امیریان (مدیر باغ موزه دفاع مقدس) و تعدادی از سربازان شریف کشورمان، مهمانان این برنامه خواهند بود.
برنامه «طهرانشاط»، کاری از گروه خانواده و کودک شبکه تهران، هر هفته جمعهها پخش میشود.
فیلم «آلوده» به کارگردانی سباستین وانیچک محصول ۲۰۲۳، نخستین بار از شبکه نمایش پخش میشود.
«آلوده»، که فیلمنامه این فیلم را فلورنت برنارد و سباستین وانیچک به صورت مشترک، به نگارش درآوردهاند، امروز ساعت ۲۳، پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: کالب که علاقه زیادی به حیوانات عجیب و غریب دارد، یک عنکبوت سمی را به خانه میآورد، اما به طور اتفاقی فرار میکند. به زودی، ساکنان این ساختمان مسکونی فرسوده باید با ارتشی از عنکبوتهای مرگبار که به سرعت در حال تولید مثل هستند، مبارزه کنند و...
هنرمندانی همچون تئو کریستین، سوفیا لسافر، ژروم نیل، لیزا نیارکو، فینگان اولدفیلد، ماری فیلومن نگا، ماهامادو سانگاره، عبدالله موندی، آیک زاکسونگو، امانوئل بونامی، زینگ زینگ چنگ و سمیر نیت در این به ایفای نقش پرداختهاند
«آلوده» پس از حضور در جشنوارههای بینالمللی متعدد موفق شد برنده ۳ جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شده و نامزد دریافت ۶ جایزه دیگر نیز شود که از میان آنها میتوان به نامزدی جایزه بهترین فیلم سینمایی و بهترین جلوههای ویژه اشاره کرد.
مستند «ثمر»، پنج شنبه ۱۰ مهر، از شبکه مستند پخش میشود.
این مستند، پرترهای الهامبخش از انسانهاییست که عمر خود را وقف خدمت بیمنت به دیگران کردهاند، پزشکانی که از اتاقهای جراحی در دل جبهههای جنگ تا آسایشگاههای سالمندان، با تعهد، تخصص و مهرورزی، نهتنها جانها را نجات دادهاند بلکه امید، کرامت و آرامش را به زندگی بیماران بازگرداندهاند.
مستند «ثمر»، به تهیه کنندگی مهدی محمدی تجلیل و کارگردانی مریم السادات مومن زاده، ساعت ۹، پخش و روز بعد ساعت ۱۰، بازپخش میشود.