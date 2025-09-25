پخش زنده
دومین اجلاسیه بزرگ شهدای اهل سنت فارس با حضور اقشار مختلف مردم در خنج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دومین اجلاسیه بزرگ شهدای اهل سنت استان فارس با حضور اقشار مختلف مردم از شهرستانهای خنج، اوز، گراش، لار، جویم، مهر ولامرد و استان تهران در استادیوم ورزشی خاتم الانبیای خنج برگزار شد.
اجرای سرود، سخنرانی، خاطره گویی و تجلیل از حانوادههای شهدا از برنامههای این اجلاسیه در خنج بود.
در پایان اجلاسیه شهدای اهل سنت، از ۲ کتاب اثر نویسندگان خنجی در خصوص ایثار و شهادت رونمایی شد.
شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.