به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دومین اجلاسیه بزرگ شهدای اهل سنت استان فارس با حضور اقشار مختلف مردم از شهرستان‌های خنج، اوز، گراش، لار، جویم، مهر ولامرد و استان تهران در استادیوم ورزشی خاتم الانبیای خنج برگزار شد.

اجرای سرود، سخنرانی، خاطره گویی و تجلیل از حانواده‌های شهدا از برنامه‌های این اجلاسیه در خنج بود.

در پایان اجلاسیه شهدای اهل سنت، از ۲ کتاب اثر نویسندگان خنجی در خصوص ایثار و شهادت رونمایی شد.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.