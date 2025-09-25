قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت: خانه‌های تاریخی مجللی در اردبیل وجود دارد که با همراهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توان نسبت به مرمت و بازسازی آن اقدامات جدی را انجام داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی دارابی در نشست مشورتی با فعالان حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اردبیل، اظهار کرد: استان اردبیل از استان‌های با زنجیره آثار و ابنیه‌های تاریخی بیشمار است که از خانه‌های قدیمی گرفته تا کاروانسرا‌ها و اماکن متعدد تاریخی در این استان نشانی از پیشینه تاریخی و کهن این دیار است.

وی افزود: وزارت میراث فرهنگی تلاش می‌کند تا مجموع این آثار و همچنین گنجینه فرهنگی و معنوی کشورمان را ثبت و ضبط کرده و حتی برای ثبت جهانی آن گام‌های جدی بردارد.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پاسداشت میراث ملموس و ناملموس را در قالب آماده‌سازی پرونده‌های ثبت جهانی و ارائه آن به یونسکو یادآور شد و تصریح کرد: در استان اردبیل نیز تلاش بر این است تا مجموعه عظیم و ارزشمند سبلان و بازار تاریخی این شهر در ردیف آثار جهانی به ثبت برسد.

دارابی گفت: با برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان اردبیل به راحتی می‌توانیم در تقویت مؤلفه صنعت گردشگری و عایدات و ارزش افزوده آن به نفع توسعه همه‌جانبه استان بهره گرفت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما شرایط خوبی را در مسیر احیای آثار و مجموعه‌های تاریخی در سطح کشور شاهد هستیم و سعی ما بر این است تا با برگزاری کارگروه‌های تخصصی در این حوزه با مرجعیت علمی بتوانیم به توانمندی بیشتر کشورمان کمک کنیم.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد: همزمان با هفته گردشگری در کنار آشنایی نسل آینده با شاخصه‌های گردشگری ممتاز در قالب زنگ گردشگری، سعی خواهیم کرد تا نسل آینده را بیش از گذشته با هویت تاریخی ایران و مناطق مختلف آشنا کنیم.