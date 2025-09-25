پخش زنده
وزیر نیرو گفت: سد معشوره به عنوان یکی از طرحهای اصلی و محوری لرستان تثبیت شده و در سطح ملی دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عباس علی آبادی امروز سوم مهرماه در بازدید از طرح تصفیه خانه دورود به نشست شب گذشته با استاندار و نمایندگان لرستان اشاره کرد و گفت: در این نشست تصمیم گرفته شد، سد معشوره دلفان به عنوان طرحی با تراز ملی مورد توجه قرار گیرد و مسئولان استان نیز برای اجرا و تکمیل این سد تلاش کنند.
وی افزود: این سد سالها در دستور کار قرار داشته، اما تغییرات مکرر در برنامه موجب تاخیر در اجرای آن شده است و اکنون امیدواریم با تثبیت طرح، روند اجرای آن سرعت گیرد.
وزیر نیرو با اشاره به اهمیت ویژه تأمین آب شرب مردم استان گفت: بنا شد در همه شهرستانها طرحهایی اولویت دار تامین آب شرب، به ویژه طرحهای نیمهتمام، تکمیل شوند و در این مسیر همه دستگاهها همکاری خواهند کرد.
علیآبادی با بیان اینکه بیش از ۲۰ سال موضوع احداث سد معشوره در استان مطرح است ادامه داد: در دورهای، طرحهای سازهای در اولویت نبود و بیشتر به طرحهای نرم پرداخته شد، اما اکنون به دلیل شرایط خشکسالی ناچاریم تمرکز را بر طرحهای سازهای بگذاریم و سد معشوره از جمله طرحهای بسیار مهم کشور محسوب میشود.
وی تأکید کرد: طرح ماربره دورود نیز از جمله طرحهای مهم است که در سفرهای آینده مورد جمعبندی قرار خواهد گرفت و در فهرست برنامهها گنجانده میشود.
علیآبادی گفت: همه مسئولان استان و کشور با همدلی تلاش خواهند کرد تا مشکل تامین آب شرب مردم برطرف شود و طرحهای حیاتی لرستان به ثمر برسد.
طرح مطالعاتی سد معشوره سال ۸۰ آغاز و کلنگ آن سال ۹۲ به زمین زده شد، اما همچنان جزو طرحهای بر زمین مانده به شمار میرود و با وجود تغییر در طرح اولیه و کاهش چشمگیر ظرفیت دریاچه، اما باز هم در فهرست طرحهای بلاتکلیف و مسن لرستان و حتی کشور خودنمایی میکند.
سد تنگ معشوره (گاشمار) بر روی رودخانه کشکان (از سرشاخههای رودخانه کرخه) و حدود ۵۵۰ متر پایینتر از محل تلاقی دو رودخانه کاکارضا و چم زکریا قرار دارد و موقعیت جغرافیایی آن در ۹۰ کیلومتری غرب شهر خرم آباد، ۴۰ کیلومتری جنوب شهر نورآباد مرکز دلفان و ۴۵ کیلومتری شمال شهر کوهدشت است.