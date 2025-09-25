به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس مجمع نمایندگان مازندران در جلسه نظارتی این مجمع که با حضور مدیر کل دیوان محاسبات مازندران با هدف بررسی و پیگیری عملکرد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد گفت: نظارت مجمع بر دستگاه‌های اجرایی تقویت می‌شود.

عبدالوحید فیاضی با تأکید بر لزوم پایبندی دستگاه‌ها به مقررات مربوط به قانون بودجه؛ دیوان محاسبات را بازوی قوی مجلس برای جلوگیری از انحراف بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی دانست و خواستار تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های استانی شد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در خانه ملت اظهار کرد: جلسات نظارتی مجمع نمایندگان با هدف افزایش هماهنگی و تعامل بیشتر برای تحقق اهداف سند راهبردی پیشرفت استان مازندران تداوم خواهد یافت.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران نیز در این جلسه از ارتقاء شفافیت و افزایش نظارت بر انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی با هدف تسهیل گری در امور و برخورد قانونی با ترک فعل مدیران اجرایی و از طرف دیگر با اعمال سیاست‌های جدید پیشگیرانه و هدایتگرانه مانع از بروز تخلفات اجرایی می‌شویم.

شکری پاشا افزود: با استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف گره گشایی از مشکلات مردم به ویژه اطمینان خاطر برای مدیران دستگاه‌های اجرایی اینکه دیوان علاوه بر وظایف قانونی نظارت بر فعل مدیران و دستگاه‌های اجرایی مشاورین امین دستگاه‌ها در حل مسایل و مشکلات پیش رو نظارت می‌کند..

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران از نمایندگان مازندران در مجلس خواست تا در مجامع و کمیسیون‌های تخصصی مجلس در پیگیری و حل مسایل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی که از اختیارات استان خارج می‌باشد از جمله معیشت و اقتصاد مردم و حفاظت کمی و کیفی منابع آبی و پسماند و تخصیص اعتبارات تلاش کنند.