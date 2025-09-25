پخش زنده
در گرامیداشت هفته دفاع مقدس از صبر و ایثار خانوادههای معظم شهیدان محمد کریمی، ابراهیم میکائیلی، بایز رحمانزاده و جانباز متوفی قاسم مسگری تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس فرمانده سپاه بوکان و دیگر همراهان با حضور در منزل خانوادههای معظم شهیدان محمد کریمی، ابراهیم میکائیلی، بایز رحمانزاده و جانباز ۲۵درصد متوفی قاسم مسگری یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.
فرمانده سپاه بوکان در این دیدارها ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا گفت: خانوادههای معظم شهدا مایه خیروبرکت انقلاب اسلامی و آرامش و امنیت امروز کشورمان هستند.
سرهنگ سعیدی افزود: ایران اسلامی امروز مرهون رشادتها و جانفشانی شهدای والامقام و صبر و استقامت خانواده معظم شهدا است.
وی تاکید کرد: تبیین فرهنگ ایثار و شهادت لازمه بقای انقلاب است و عزت ایران اسلامی وامدار خونهای مطهر و فداکاری عزیزانی است که در مقابل دشمن جانانه مقاومت کردند.
در پایان این دیدارها با اهداء لوح سپاس از این خانوادههای معظم تجلیل شد.