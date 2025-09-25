به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،شهردار مشهد گفت: این اقدام با هدف تقویت ناوگان،کاهش سرفاصله زمانی حرکت اتوبوس‌ها و ارائه تجربه سفری راحت‌تر و سریع‌تر برای شهروندان انجام شده است و انتظار می‌رود همزمان با آغاز سال تحصیلی، نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد دانشجویان، دانش‌آموزان و سایر شهروندان داشته باشد.

محمد رضا شریف افزود: از مجموع این اتوبوس‌ها، ۱۰ دستگاه اتوبوس دو کابینه هجده‌متری با ظرفیت ۱۶۰ نفر (نشسته و ایستاده) وارد خدمت شده است که این اتوبوس‌ها مجهز به استاندارد‌های روز و مناسب‌سازی برای استفاده افراد دارای معلولیت است و هر دستگاه اتوبوس با بیش از ۲۲ میلیارد تومان هزینه خریداری شده است.

وی بیان کرد: ۲۵ دستگاه دیگر نیز اتوبوس‌های ۱۲ متری با ظرفیت بیش از ۸۰ نفر مسافر است که همانند نمونه‌های بزرگ‌تر دارای امکانات ویژه برای افراد دارای معلولیت است و برای هر دستگاه بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.