مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از کاهش چشمگیر حوادث ناشی از گاز طبیعی در بخش خانگی، طی ششماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اظهار کرد: مقایسه آمارها با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد حوادث و رویدادهای ناخواسته ۸۰ درصد کاهش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه این دستاورد نتیجه آموزشها، نظارتها و اقدامات پیشگیرانه بوده است، افزود: عدم رعایت استانداردها در ساختوساز، بیتوجهی به نکات ایمنی و سهلانگاری از مهمترین عوامل بروز حوادث محسوب میشود؛ توجه به مسئولیتهای اجتماعی و حفظ سلامتی مشترکین باید در اولویت قرار گیرد، چرا که هزینههای ناشی از حوادث منجر به فوت، بسیار سنگین است.
خدابنده جلودار فرهنگسازی در استفاده ایمن و صحیح از گاز طبیعی را یکی از اقدامات مؤثر این شرکت دانست و گفت: آگاهیبخشی و آموزش شهروندان طی سالهای اخیر به کاهش محسوس حوادث کمک کرده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین با اشاره به اهمیت استمرار جلسات کارگروه کاهش حوادث گاز طبیعی، تصریح کرد: امید است با همکاری دستگاههای ذیربط، فرهنگ مصرف ایمن بیشازپیش نهادینه شود و در آینده شاهد کاهش کامل حوادث و جلوگیری از خسارات جانی و مالی باشیم.
در این نشست، نمایندگان دستگاههای حاضر نیز بر ضرورت تعامل، برنامهریزی و همفکری برای کاهش حوادث ناشی از گاز طبیعی تأکید کردند.