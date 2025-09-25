به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اظهار کرد: مقایسه آمارها با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد حوادث و رویدادهای ناخواسته ۸۰ درصد کاهش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه این دستاورد نتیجه آموزش‌ها، نظارت‌ها و اقدامات پیشگیرانه بوده است، افزود: عدم رعایت استانداردها در ساخت‌وساز، بی‌توجهی به نکات ایمنی و سهل‌انگاری از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث محسوب می‌شود؛ توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ سلامتی مشترکین باید در اولویت قرار گیرد، چرا که هزینه‌های ناشی از حوادث منجر به فوت، بسیار سنگین است.

خدابنده جلودار فرهنگ‌سازی در استفاده ایمن و صحیح از گاز طبیعی را یکی از اقدامات مؤثر این شرکت دانست و گفت: آگاهی‌بخشی و آموزش شهروندان طی سال‌های اخیر به کاهش محسوس حوادث کمک کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین با اشاره به اهمیت استمرار جلسات کارگروه کاهش حوادث گاز طبیعی، تصریح کرد: امید است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، فرهنگ مصرف ایمن بیش‌ازپیش نهادینه شود و در آینده شاهد کاهش کامل حوادث و جلوگیری از خسارات جانی و مالی باشیم.

در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های حاضر نیز بر ضرورت تعامل، برنامه‌ریزی و هم‌فکری برای کاهش حوادث ناشی از گاز طبیعی تأکید کردند.