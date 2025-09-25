به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه این مرحله که به صورت تک دیدار برگزار می‌شود، به این شرح اعلام شد:

هادرزفیلدتاون (دسته یک) ۰ - ۲ منچسترسیتی (گل‌ها: فیل فودن در دقیقه ۱۸ و ساوینیو ۷۴)

نیوکاسل یونایتد - برادفوردسیتی (دسته یک)

تاتنهام - دانکستر داورز (دسته یک)

پورت ویل (دسته یک) ۰ - ۲ آرسنال (گل‌ها: ابره چی ازه در دقیقه ۸ و لیاندرو تروسار ۸۶)

پیش از این تیم‌های کاردیف سیتی (دسته اول)، فولام، برایتون، چلسی، ویکام (دسته یک)، وولورهمپتون، رکسام (چمپیونشیپ)، لیورپول، گریمبزبی تاون (دسته دو)، سوآنسی سیتی (چمپیونشیپ)، برنتفورد و کریستال پالاس به دور چهارم صعود کرده‌اند.