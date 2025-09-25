به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ مسئولان فرماندهی پلیس استان نیمروز اعلام کردند: با اقدام به موقع نیرو‌های مرزی از ورود غیرقانونی پانصد نفر به ایران از مرز نیمروز جلوگیری شد.

نیرو‌های مرزی افرادی را که می‌خواستند به صورت غیرقانونی از مرز نیمروز عبور کنند بازگرداندند و پنج نفر را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کردند.

مقام‌های امنیتی در نیمروز تأکید کرده‌اند که اقدامات جدی برای مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار قرار دارد و با عاملان آن به گونه قانونی برخورد خواهد شد.

روز گذشته نیز نیرو‌های افغان از ورود صد نفر به صورت غیرقانونی به ایران از طریق استان هلمند جلوگیری کردند.

قبل از این نیز نیرو‌های افغان از ورود غیرقانونی صد‌ها افغان از طریق استان نیمروز به ایران جلوگیری کرده بودند.

ملاهبت الله آخند زاده رئیس حکومت افغانستان حدود یک سال قبل برای مقابله با قاچاق انسان، فرمان ویژه‌ای صادر کرد که این فرمان، برخورد قاطع با قاچاقجیان انسان را نیز در بر می‌گیرد.