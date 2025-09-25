پخش زنده
امروز: -
فرماندار مراغه گفت: دستگاههای اجرایی این شهرستان و بانکها در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و پرداخت تسهیلات ضعیف عمل میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،امین امینیان در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان مراغه گفت: تنها راه برون رفت از مشکلات اشتغال جذب سرمایه گذار و حمایت از بخش خصوصی است.
وی اضافه کرد: حمایت بانکها از سرمایه گذار بخش خصوصی، پرداخت به موقع و آسان تسهیلات بهترین راه برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است.
فرماندار مراغه گفت: برخی بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغال سلیقهای عمل میکنند که موضوع موجب بازگشت تسهیلات میشود.
وی افزود: بانکها در کنار عمل به قوانین مسیر را برای پرداخت تسهیلات اشتغال هموار کنند.