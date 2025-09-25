فرماندار مراغه گفت: دستگاه‌های اجرایی این شهرستان و بانک‌ها در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و پرداخت تسهیلات ضعیف عمل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،امین امینیان در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان مراغه گفت: تنها راه برون رفت از مشکلات اشتغال جذب سرمایه گذار و حمایت از بخش خصوصی است.

وی اضافه کرد: حمایت بانک‌ها از سرمایه گذار بخش خصوصی، پرداخت به موقع و آسان تسهیلات بهترین راه برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است.

فرماندار مراغه گفت: برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال سلیقه‌ای عمل می‌کنند که موضوع موجب بازگشت تسهیلات می‌شود.

وی افزود: بانک‌ها در کنار عمل به قوانین مسیر را برای پرداخت تسهیلات اشتغال هموار کنند.