امام جمعه همدان گفت: طراحی همه پروژههای شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی در اجلاس شهرداران کلانشهرهای کشور که به میزبانی همدان برگزار شد، گفت: در سنجش موفقیت یک شهردار میزان پروژههای اجرایی مهم نیست آنچه مهم است این است که این پروژه ها ما را چقدر به عدالت اجتماعی نزدیک کرده است.
وی با اشاره به معیارهای شهر اسلامی، تصریح کرد: اسلام شهری که طراحی میکند یک شهر عدالت محور است، بنابراین طرحهای شهردار و مدیر اجرایی باید به عدالت اجتماعی نزدیک شود.
امام جمعه همدان ادامه داد: در حوزه عدالت اجتماعی عقبافتادگی داریم که بدیهیات ما را به نظری میکند.
وی گفت: در شهرداریها بسترهایی وجود دارد که گاهی ممکن است بستر فساد شود که شهردار باید بتواند مکانیزم فساد را برطرف کند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان تأکید کرد: در بعضی تغییر کاربریها اگر میزان بهرهمندی مردم با دستگاههای دولتی یکسان باشد نشاندهنده موفقیت است.
شعبانی موثقی با تاکید بر اینکه ایجاد توازن اجتماعی وظیفه دولت است، تصریح کرد: اگر میزان درآمدهای شهرداری در یک منطقه پردرآمد هزینه شود توازن را برهم میزند.
وی با اشاره به میزان پیوستگی مردم به شهرداری، افزود: شهرداریها در خط مقدم هستند و میزان عملکرد آنها در ایجاد رضایتمندی مردم بسیار مهم است.
امام جمعه همدان گفت: بخشی از مطالبات مردم در زمینه خانواده و عفاف و حجاب از شهرداریهاست که نیاز است پارکهای تربیت محور مخصوص بانوان و دختران جوان و نوجوان طراحی شود این درحالیست که زیرساختهای ما برای دختران جوان در همدان کافی نیست.
استاندار همدان نیز در این جلسه گفت: شهر یک موجود زنده است که همراه با رفتار مدیرتی ما رشد میکند و با سوِء مدیریت میتواند دچار انفعال شود.
حمید ملانوری شمسی با تاکید بر منابع طبیعی و انسانی در مدیریت شهری، تصریح کرد: امروز شهرهای ما دچار پدیده حاشیهنشینی شده اند که نشان از هجرت مردم از روستاها و شهرهای کم برخوردار به سمت شهرهاست و این یکی از بزرگترین معضلات ما شده است.
استاندار همدان با بیان اینکه شهرداران فقط مدیر شهر خود نباشند باید محور مدیریت جوامع محلی اطراف خود نیز باشند، ادامه داد: خیلی از روستاهای ما شهر شدند اما هنوز زندگی روستایی در آنها جریان دارد.
وی یادآور شد: در استان همدان بیش از ۵۰۰۰ پرونده در کمیسون ماده ۵ تعیین تکلیف شده است.
ملانوری شمسی بیان کرد: استان همدان به لحاظ منطقهای در مرکز غرب کشور قرار دارد و زیرساختهای حوزه حمل و نقل در این استان وجود دارد.
استاندار همدان ادامه داد: استان همدان به دلیل پیشینه تمدنی و یافتههای تاریخی هگمتانه نشان از این دارد که این شهر دارای مردمانی با فرهنگ غنی است.
وی افزود: استان همدان یک استان کشاورزی پایه است بهطوریکه حدود ۹۰۰ هزار تن سیبزمینی و ۶۰ هزار تن سیر و انگور و گندم و گردو از تحولات ارزشمند استان است که در کنار ۱۳۰۰ گونه گیاه دارویی در استان رویش دارد که چهار گونه آن در هیچ جای دنیا رشد نمیکند.
استاندار همدان تصریح کرد: به قدری گیاهان دارویی در استان جایگاه ارزشمندی داشته که ۵۷ روستای این استان نام گیاهان را داشته است.همدان یکی از بزرگترین تولید کنندگان گشنیز و رازیانه در کشور و منطقه است.
وی با اشاره به جذابیتهای معدنی استان همدان، خاطرنشان کرد: ۲۴ نوع گوهرسنگ در استان همدان وجود دارد که در کنار این معادن صنایع خوبی برای جلوگیری از خامفروشی در استان ایجاد شده است.
استاندار همدان با بیان اینکه در پیادهروی اربعین همدان میزبان بیشترین زائران بودیم که از جادههای استان عبور کردند، گفت: قبل از جنگ تحمیلی اخیر همدان میزبان کنفوبیشن گردشگری سلامت بود.
ملانوری شمسی با بیان اینکه استان همدان ۱۹۰۰ جاذبه تاریخی و طبیعی در خود جای داده است، تأکید کرد: رئیس مرکز انیستیتو پاستور در یکی از روستاهای استان همدان زندگی کرده و پایگاه این دانشمند در روستای اکنلو وجود دارد.
وی با تأکید براینکه در این دوره از مدیریت استان همدان نقشه جامع تحول و پیشرفت استان تهیه شده است، گفت: بزرگترین محور توسعه استان را گردشگری قرار دادهایم.
در این اجلاس از مادر شهید"حسن ترک" از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس در استان همدان تقدیر شد.