مردم آبدانان با حضور بر سر مزار شهید هسته‌ای، داريوش رضایی نژاد، همکلامی خود را با بیانات اخیر رهبر انقلاب به نمایش گذاشتند.

مُهر تأیید به بیانات رهبری/ مزار دانشمند هسته‌ای کشور، شلوغ ترین جای آبدانان شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام با اعلام این خبر گفت : در پی بیانات راهگشا و مقتدرانه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون مباحث مختلف کشور به ویژه موضوع هسته ای، مردم ولایتمدار شهرستان آبدانان با حضور بر مزار شهید والامقام، داریوش رضایی نژاد، حمایت قاطعانه خود را از معظم له اعلام کردند.

به گفته حجت‌الاسلام چراغی‌پور، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام؛ این مراسم در واقع نماد لحظه شناسی و بصیرت مثال زدنی اقشار آحاد مردم محسوب می‌شود.

این تجمع ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز، پنج‌شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.