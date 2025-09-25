ورزشکاران چهارمحال و بختیاری به رقابت‌های قهرمانی کشور اعزام می‌شوند.

اعزام ورزشکاران چهارمحال و بختیاری به رقابت‌های قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان گفت: ورزشکاران استان پس از کسب مقام در مسابقات منطقه‌ای که هفته گذشته برگزار شد، به رقابت‌های کشوری اعزام می‌شوند.

تیم بانوان شامل معصومه مهرابی، نجمه شاهسون و سمیه صدیقی است که در رشته‌های پتانک، دارت و تیراندازی حضور دارند.

در بخش آقایان، رامین باقری و راه خدا سرداری نماینده چهارمحال و بختیاری در رشته‌های دارت و شطرنج خواهند بود.