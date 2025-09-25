به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت هفته دفاع مقدس آیین غرس نهال در دبیرستان نمونه خدیجه الکبری (س) شهر قروه برگزار شد

-------------

به مناسبت شروع سال تحصیلی زنگ صلح و دوستی با حضور اعضای کانون دانش‌آموزی جمعیت هلال احمر سروآباد در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی رضوان این شهر نواخته شد.

-----------

فرماندار قروه از کشف و ضبط ۷۰ دستگاه ماینر غیر مجاز در در این شهرستان خبر داد.

-------------------

سرپرست کمیته امداد شهرستان سقز در حاشیه برگزاری جشن عاطفه‌ها در این شهر گفت: ۲ هزار و ۵۸۵ دانش آمورز و ۲۱۶ دانشجو تحت پوشش حمایت این نهاد هستند.