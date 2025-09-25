پخش زنده
امروز: -
در این بسته خبری، بیننده چند خبر گوناگون از نقاط مختلف استان باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت هفته دفاع مقدس آیین غرس نهال در دبیرستان نمونه خدیجه الکبری (س) شهر قروه برگزار شد
به مناسبت شروع سال تحصیلی زنگ صلح و دوستی با حضور اعضای کانون دانشآموزی جمعیت هلال احمر سروآباد در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی رضوان این شهر نواخته شد.
فرماندار قروه از کشف و ضبط ۷۰ دستگاه ماینر غیر مجاز در در این شهرستان خبر داد.
سرپرست کمیته امداد شهرستان سقز در حاشیه برگزاری جشن عاطفهها در این شهر گفت: ۲ هزار و ۵۸۵ دانش آمورز و ۲۱۶ دانشجو تحت پوشش حمایت این نهاد هستند.