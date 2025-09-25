به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سایت صخره نوردی تیر سنگ رامیان میزبان بیست و هفت مربی آقا و خانم از سراسر کشور برای باز آموزی صخره نوردی بود.

محمد فلاحی رییس‌ هیأت کوهنوردی گلستان گفت: پس از گذارندن این دوره باز آموزان می توانند با ارتقاء درجه از مربیگری به مدرسی ، برای علاقمندان به این رشته ورزشی کلاس های آموزشی برگزار کنند.

مجید اسکندری ناظر فدراسیون کوهنوردی گفت: مربیان در این دوره دو روزه توانستند آموخته های خود را به صورت عملی و در یک محیط واقعی تمرین کنند.

قاسمعلی برزمینی مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: سایت صخره نوردی تیر سنگ رامیان که در ۱۶کیلومتری جنوب رامیان واقع شده در روزهای مختلف سال ، میزبان علاقمندان به این رشته ورزشی است و می تواند میزبان مسابقات کشوری باشد.

صخره نوردی ، ورزشی که در آن ورزشکاران با استفاده از تجهیزات ایمنی و تکنیک های خاص ، از دیواره های سنگی بالا می‌روند .

