تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام آکسیونوف، امروز عازم روسیه شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام آکسیونوف که در نووسیبرگ روسیه برگزار می‌شود، صبح امروز (۳ مهر) راهی این کشور شد.

اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات که ۴ تا ۷ مهر برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری - امیرمهدی سعیدی نوا

۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی

۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل فتحی تزنگی

مربی: سینا طالب وند