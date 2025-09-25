پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بنیاد شهید: همه شهدای جنگ ۱۲ روزه احراز هویت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گلزار شهدای ملامجدالدین ساری صبح امروز پنجشنبه ۳ مهرماه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران کشورعطرافشانی و گلباران شد.
سعید اوحدی که امروز به مازندران سفر کرده است با حضور در گلزار شهدای ساری در مراسم یادبود شهدای این شهر شرکت کرد.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در گفتگو با خبرنگار ما گفت: رسیدگی به امورات خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه، تکلیف بنیاد شهید است.
اوحدی افزود: استان مازندران ۱۴ هزار و ۴۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده و دیار رزمندگان و ازادگان است و همچنین ۴۸ شهید منا نیز از مازندران بودهاند که تقارن تاریخی با این سفر را دارد.
وی تصریح کرد: مازندرانیها در جنگ ۱۲ روزه نیز ۴۴ شهید را تقدیم انقلاب کردهاند و در کل کشور نیز ۱۰۶۴ شهید در جنایت رژیم صهیونیستی و امریکا هویت شهادت آنها مشخص شده و هیچ شهید در کشور بدون مشخص شدن هویت مربوط به جنگ ۱۲ روزه وجود ندارد.