به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گلزار شهدای ملامجدالدین ساری صبح امروز پنجشنبه ۳ مهرماه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران کشورعطرافشانی و گلباران شد.

سعید اوحدی که امروز به مازندران سفر کرده است با حضور در گلزار شهدای ساری در مراسم یادبود شهدای این شهر شرکت کرد.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در گفتگو با خبرنگار ما گفت: رسیدگی به امورات خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه، تکلیف بنیاد شهید است.

اوحدی افزود: استان مازندران ۱۴ هزار و ۴۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده و دیار رزمندگان و ازادگان است و همچنین ۴۸ شهید منا نیز از مازندران بوده‌اند که تقارن تاریخی با این سفر را دارد.

وی تصریح کرد: مازندرانی‌ها در جنگ ۱۲ روزه نیز ۴۴ شهید را تقدیم انقلاب کرده‌اند و در کل کشور نیز ۱۰۶۴ شهید در جنایت رژیم صهیونیستی و امریکا هویت شهادت آنها مشخص شده و هیچ شهید در کشور بدون مشخص شدن هویت مربوط به جنگ ۱۲ روزه وجود ندارد.