به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم کشتی آزاد جوانان برای حضور در بازی‌های آسیایی، ۴ تا ۹ مهر در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی کشتی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو، به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: پارسا طهماسبی (مازندران) متین کتولی (گلستان) مهدی دمیرچلو (تهران)

۴۸ کیلوگرم: سینا بوستانی (خراسان رضوی) پارسا محمدی (مازندران)

۵۱ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران) سینا اردو (خراسان رضوی)

۵۵ کیلوگرم: یاسین زارع زاده (خراسان رضوی) امیرعباس رمضانی (مازندران)

۶۰ کیلوگرم: سید طا‌ها هاشمی (مازندران) امیرعلی زارع (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) سام ارشد (تهران)

۷۱ کیلوگرم: امیرمحمد زرین کام (تهران) هومن کلهری (لرستان) – رضا شمسی پور (تهران)

۸۰ کیلوگرم: محمدپارسا کرمی (تهران) آرشام وهابیان (گیلان)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: عباس حاج کناری – میثم مصطفی جوکار – محمدحسین محمدیان – عسگر حبیبی

مربی بدنساز: سینا حسینی