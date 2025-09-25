معرفی داوران هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
جمعه ۴ مهر؛
پالایش گاز ایلام – سپاهان اصفهان
سحر بی باک – نازنین قربان پور – الهام آذرگشسب – پرند پورمیرزابیگی
نماینده کردستان (یاسام) – آوا تهران
الهه سینکایی – مرضیه بهداروند – فاطمه صالح آبادی – سرور ساعدی
گل گهر سیرجان – پرسپولیس تهران
مهناز ذکایی – مهشید گودرزی – فائزه موسوی – درنا قهرمانی
فرا ایساتیس کران فارس – ملوان انزلی
مائده جعفری – ژاله طوفان پور – ژیلا محرمی – فاطمه اسکندرزاده
سنگین ماشین ایستا البرز – خاتون بم
فاطمه نصیری – بهاره سیفی نهاوندی – ریحانه شیرازی – وجیهه رافتی جوان بخت