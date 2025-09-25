پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل گفت: تولید کمپوست از پسماندهای آلی در شمال استان اردبیل در راستای جلوگیری از مشکلات زیستمحیطی باید مورد توجه واقع شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل فرهاد سبحانی در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان اظهار کرد: تولید کمپوست از پسماندهای آلی در شمال استان اردبیل در راستای جلوگیری از مشکلات زیستمحیطی و استفاده از آن بهعنوان کود بیولوژیک در مزارع و باغات مورد تأکید است.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد پسماندهای تولید شده قابلیت بازیافت و تبدیل به کود کمپوست را دارند، گفت: باتوجهبه پتانسیل دشت مغان در تولید انواع محصولات کشاورزی استفاده از کمپوست تولیدی از پسماند میتواند بر افزایش حاصلخیزی خاک و بازدهی بالای محصولات منجر شود.
رئیس کارگروه مدیریت پسماند استان، ضمن تأکید بر اهمیت موضوع مدیریت پسماندهای عادی، ادامه داد: استانداری جهت اجرای برنامههای مرتبط با مدیریت پسماند از جمله پروژه پردازش پسماند و تولید سوخت RDF توسط شهرداری اردبیل، آماده حمایت است.
کیومرث سفیدی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل نیز در این جلسه ضمن اشاره بر اهمیت موضوع مدیریت پسماند بر لزوم اجرای برنامههای تفکیک و پردازش پسماندهای شهری توسط شهرداریها تأکید کرد.
درختکاری حاشیه جاده اردبیل – خلخال (محدوده پلیسراه تا آراللو) با کاشت گونههای بومی، مناسب و مقاوم، درختکاری مسیر جاده منتهی به مشگین شهر و همچنین شناسایی پهنه و شروع عملیات درختکاری در مسیر حاشیه محورهای مواصلاتی در ۵ سایت و با اولویت محور اردبیل – سرچم، ساماندهی محل دفن پسماند توسط شهرداری پارسآباد تا پایان مهرماه، جمعآوری اطلاعات از نحوه مدیریت پسماندهای روستایی در سطح استان، تشدید نظارت بر نحوه بیخطرسازی و انتقال پسماندها به محلهای دفن پسماند شهرداریها از دیگر مصوبات این جلسه بود.