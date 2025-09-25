بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که تل آویو را به مقصد نیویورک ترک کرده است، در مسیر حرکت خود آسمان اروپا به ویژه فرانسه را از هراس حکم بازداشت لاهه و تنش‌ها با بروکسل دور زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمیخای استین خبرنگار روزنامه صهیونیستی جروزالم پست امروز با انتشار تصویری از حرکت هواپیمای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد که این پرواز بر فراز آسمان فرانسه پرواز نکرده است.

این خبرنگار صهیونیست در حساب ایکس خود نوشت: هواپیمای نخست وزیر (رژیم صهیونیستی) پرواز خود را به آمریکا ادامه داد و به دلیل احکام بازداشت از دادگاه لاهه و تنش‌ها بر سر جنگ غزه، بر فراز آسمان فرانسه پرواز نکرد.

وی همچنین عنوان کرد: در واقع، به استثنای یونان و ایتالیا، این هواپیما بر فراز هیچ کشور اروپایی پرواز نکرد.

دیوان بین‌المللی کیفری لاهه در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ (یکم آذر ۱۴۰۳) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح علیه مردم غزه صادر کرد.

به دنبال این حکم، رژیم صهیونیستی نیز از این دادگاه درخواست کرده بود که در خصوص حکم بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ برکنار شده این رژیم تجدید نظر کند.