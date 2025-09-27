پخش زنده
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان از آغاز پیش ثبت نام تمتع سال ۱۴۰۵ از نیمه دوم مهرماه سال خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،قدرت الله چتری گفت: ثبت نام متقاضیان به صورت پیش ثبت نام و ثبت نام تکمیلی در کاروانها است.
وی افزود: متقاضیانی که دارای فیشهای ودیعه گذاری تمتع هستند، می توانند با مراجعه به سایت my.haj.ir نسبت به بهروز رسانی و اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند.
به گفته وی تمامی دارندگان فیشهای سال ۱۳۸۵ و دارندگان فیشهای تا پایان آذرماه ۱۳۸۵ مشمول این اعزام خواهند شد.