به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،قدرت الله چتری گفت: ثبت نام متقاضیان به صورت پیش ثبت نام و ثبت نام تکمیلی در کاروان‌ها است.

وی افزود: متقاضیانی که دارای فیش‌های ودیعه گذاری تمتع هستند، می توانند با مراجعه به سایت my.haj.ir نسبت به به‌روز رسانی و اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند.

به گفته وی تمامی دارندگان فیش‌های سال ۱۳۸۵ و دارندگان فیش‌های تا پایان آذرماه ۱۳۸۵ مشمول این اعزام خواهند شد.



