با حکم معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، شورای علمی بنیاد نخبگان استان همدان تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر اساس این احکام، به استناد بند «د» ماده ۳ آیین نامه تشکیل و اداره شورای علمی بنیاد نخبگان استان و حسب پیشنهاد رئیس بنیاد نخبگان استان، به مدت ۳ سال، اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان همدان منصوب شدند.

به نقل از بنیاد ملی نخبگان پنجشنبه۳ مهر، هدف از تشکیل شورای علمی بنیاد نخبگان استان همدان، راهبری و هدایت علمی برنامه‌ها و فعالیت‌های بنیاد در راستای سیاست‌ها و مأموریت‌های کلان بنیاد ملی نخبگان است. امید است با همکاری و هم‌افزایی اعضای شورا، گام‌های مؤثری در شناسایی، حمایت و هدایت نخبگان استان همدان برداشته شود.

اعضای حقوقی شورای علمی:

فخرالدین صالحی، رئیس بنیاد نخبگان استان همدان، رئیس شورای علمی

سید مجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان

غلامحسین مجذوبی، رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا

بهروز کارخانه‌ای، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان

خسرو سایوند، رئیس دانشگاه ملایر

اعضای حقیقی شورای علمی:

رضا بهراملو، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

آرش قربانی چقامارانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی‌سینا

سید مهدی مسبوق، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی‌سینا

علیرضا سلطانیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان

فردین مرادخانی، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی‌سینا