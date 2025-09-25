به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سال تحصیلی۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ حوزه علمیه فاطمیه شهرستان نقده با حضور حجت الاسلام شفق مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان در آذربایجان غربی آغاز شد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران آذربایجان غربی در این مراسم، با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه خواهران در تبلیغ دین مبین اسلام و جایگاه آنها در جامعه افزود: مسئولین از ظرفیت پژوهشی طلاب خواهر در جا‌هایی که نیاز به تصمیم گیری و تصمیم سازی وجود دارد، به نحو احسن استفاده کنند.

حجت الاسلام شفق نقش خواهران طلبه در تبیین دین اسلام در جامعه را مهم دانست و تصریح کرد: روحیه انقلابی در متن حوزه‌های علمیه حاکم است و نمی‌توان بدون توجه به مسائل روز جامعه و جهان تحصیل کرد، به ویژه نسبت به سلطه‌های جهانی ما نمی‌توانیم بی تفاوت باشیم و بنا بر تاکیدات مقام عظمای ولایت فقیه اگر جامعه ما دنبال اثرگذاری و قدرت در بخش‌های مختلف است باید دنبال تولید علم باشد و اگر چنین روحیه‌ای نباشد، موفقیتی حاصل نمی‌شود.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: امروز اگر توانسته‌ایم در منطقه بعنوان یک کشور اثرگذار نقش ایفا نماییم در سایه کسب علم و دانشی بود که بدست دانشمندان توانای این مرز و بوم بدست آمده و همین دانشمندان با تکیه به خداوند و علم الهی توانسته‌اند که قله‌های رفیعی را فتح کنند که همین علم هم از حوزه‌های علمیه برخاسته است.

کسب علوم دینی ومجاهدت در این مسیر مقدس از سفارش‌های وی به طلاب بود.

حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حیدری زاد موسس حوزه علمیه فاطمیه نقده ضمن تبریک هفته دفاع مقدس افزود: نباید فراموش کنیم که انقلاب اسلامی به این راحتی به ثمر ننشسته بلکه ثمره خون هزاران شهید است و باید ایثار و ایستادگی در مقابل دشمنان را سر لوحه زندگی خود قرار دهیم چنانکه ما در هشت سال جنگ تحمیلی یاد گرفتیم که در مقابل دشمنان سر خم نکنیم و سرافرازانه از وطن خود با عمل به رهنمود‌های رهبرمعظم انقلاب و شناخت جایگاه علمی خود حرکت کنیم تا زمینه ساز ظهور باشیم.

شیرین سعیدی چیانه مدیر حوزه علمیه فاطمیه شهرستان نقده، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و ارائه گزارش از عملکرد حوزه در سال‌های گذشته افزود: امروز ۵۷ طلبه در ۵ پایه در این مدرسه در حال تحصیل می‌باشند، ۷۸ مربی طرح امین و یک طلبه نخبه استعداد برتر آموزشی با تالیف ده جلد کتاب در این مرکز علمی حضور دارند و ۱۴ استاد مجوز دار خواهر مشغول تدریس هستند.

حوزه خواهران فاطمیه شهرستان نقده سال ۱۳۷۸ تاسیس شده است.