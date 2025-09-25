به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیات ورزش کارگری استان اصفهان این دوره از مسابقات به مدت دو روز به میزبانی اصفهان در مجموعه ورزشی قدس با حضور ۱۷ تیم از بانوان برگزار شد که در پایان تیم جواهری مهر کیش در جایگاه نخست ایستاد، بوکسیت عشق آباد دوم شد و تیم کهکشان تهران بر جایگاه سوم تکیه زد.

علیرضا تیغ‌ساز افزود: همچنین چهارمین دوره لیگ دارت آقایان کارگر کشور در مجموعه ورزشی قدس در حال برگزاری است و فردا جمعه ششم مهرماه ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد.