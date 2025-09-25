پخش زنده
مسابقات کشوری بانوان انجمن توتایما به میزبانی فلاورجان، با درخشش تیمهای میزبان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این رقابتها در دو سبک «ممای» و «اوسیما» با حضور ۲۰۴ ورزشکار از ۹ استان کشور شامل اصفهان، شیراز، یزد، هرمزگان، مازندران، مرکزی، آذربایجان شرقی (تبریز)، کرمانشاه و البرز برگزار شد.
در سبک سبک ممای این رقابتها تیمهای الف اصفهان، مازندان و فارس در ردههای اول تا سوم ایستادند و تیمهای الف اصفهان، ب اصفهان و استان مرکزی در ردههای اول تا سوم سبک اوسیما قرار گرفتند.
همچنین، کاپ اخلاق این دوره از مسابقات به تیم استان البرز تعلق گرفت.
کونگ فو توتایما در سال ۱۳۸۰ با مجوز رسمی فدراسیون ورزشهای رزمی فعالیت خود را آغاز کرد.