موضوع جانمایی ایستگاه میانی سرخه‌حصار در امتداد شرقی خط ۲، صبح امروز در جلسه هماهنگی توسعه مترو در شرق پایتخت، بررسی و مکان نهایی این ایستگاه مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با تصمیمات جدید در نشست هماهنگی شهرداری منطقه ۱۳ و شرکت مترو، طرحهای توسعه‌ای خطوط ۲ و ۴ وارد مرحله اجرایی تازه‌ای شد.

در ادامه جلسه، مباحث مربوط به تملک اراضی موردنیاز برای توسعه شرقی خط ۴ مترو و همچنین احداث ورودی‌های دوم برخی ایستگاه‌ها مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شد.

در این جلسه که با حضور امیرمحمد نوری شهردار منطقه ۱۳،مهندس فرزان‌پور مدیرعامل شرکت ساخت مترو، جمعی از مدیران شهری و مشاوران در دفتر مدیرعامل شرکت ساخت مترو برگزار شد، شهردار منطقه ۱۳ بر ضرورت تسریع در روند هماهنگی‌ها تأکید کرد .

امیرمحمد نوری یادآور شد: با توجه به اهمیت توسعه حمل‌ونقل عمومی در شرق تهران، این جلسات به صورت مستمر تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، مقرر شد شهرداری منطقه ۱۳ و شرکت مترو به‌طور مشترک پیگیری‌های لازم را در خصوص موضوعات مطرح‌شده انجام دهند.