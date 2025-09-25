معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: ۱۹۱ طرح تصفیه‌خانه‌ای فاضلاب با اعتبار ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای شهر‌های مختلف در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ذوالفقار مهدی‌زاده امروز سوم مهرماه در حاشیه بازدید عباس علی آبادی وزیر نیرو از تصفیه خانه فاضلاب دورود گفت: سطح پوشش جمع‌آوری فاضلاب در لرستان ۶۱ درصد و بالاتر از ۵۸ درصد میانگین کشوری است، اما از فاضلاب جمع‌آوری شده در استان تنها حدود ۴۵ درصد تصفیه می‌شود.

وی افزود: برای رفع این نقیصه، مناقصه‌ای به ارزش دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پنج تصفیه‌خانه فاضلاب در شهر‌های مختلف استان برگزار و پیمانکار جدید آن مشخص شده است.

معاون توسعه آبفای کشور مشکل اصلی این طرح‌ها را تأمین مالی دانست و گفت: کل اعتبار امسال فاضلاب کشور برای ۱۹۱ طرح ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، اما برای تکمیل این ۵ تصفیه‌خانه با ظرفیت ۷۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

مهدی زاده افزود: با اجرای این طرح‌ها، شاخص تصفیه فاضلاب استان از ۴۵ درصد فعلی به ۸۵ درصد خواهد رسید که لرستان را در این حوزه به استانی پیشرو در سطح کشور تبدیل می‌کند.

معاون توسعه آبفای کشور، یکی از راهکار‌های اساسی برای تامین مالی پایدار طرح‌های فاضلاب را فروش پساب به صنایع عنوان کرد که باید از این ظرفیت استفاده شود.

مهدی زاده گفت: متاسفانه تاکنون از ظرفیت پساب برای تامین آب مورد نیاز صنایع در لرستان استفاده نشده است، اما با حمایت استاندار و الزام قانونی صنایع برای این امر، می‌توان با جذب سرمایه‌گذار و فروش تضمینی پساب، بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها را فراهم و همزمان آب باکیفیت را برای مصارف شرب مردم آزاد کرد.

وی بیان کرد: این پنج تصفیه‌خانه با ظرفیت مجموع ۷۲ هزار متر مکعب در شبانه‌روز، قادر به تولید سالانه حدود ۲۲ میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده خواهند بود که ظرفیت بسیار مناسبی برای تامین آب مورد نیاز صنایع استان است.

مهدی زاده تاکید کرد: در صورت اتمام این پنج طرح در ۲ سال، شاخص بهره‌مندی خدمات تصفیه فاضلاب در لرستان به ۸۵ درصد جهش خواهد یافت که این استان را در رده بهترین‌های کشور قرار می‌دهد و این در حالی است که این شاخص در برخی استان‌های شمالی کشور حدود ۲۰ درصد است.

عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب دورود با ظرفیت جمع آوری بیش از ۳۲هزار متر مکعب در روز سال ۱۳۹۶ آغاز شد، ظرفیت پوشش این تصفیه خانه جمعیتی بیش از ۱۸۶ هزار نفر است که در زمینی به مساحت ۱۳ هکتار در جنوب شرقی دورود در محل معدن کارخانه سیمان واقع شده است.