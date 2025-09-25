رئیس سازمان بسج سازندگی کشور گفت: سالانه حدود یک میلیون متر مربع آسفالت در جاده‌های بین مزارع و گلزار شهدا به کشاورزان و باغداران عزیز ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار محمد زهرایی در آیین بهره برداری از جاده بین مزارع شهر گهرو در چهارمحال و بختیاری ، گفت: چند سالی است که سازمان بسیج مستضعفین با همکاری فرماندهان سپاه استانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در کنار دولت، به اجرای طرح های جاده‌سازی بین مزارع پرداخته است.

وی افزود: سالانه حدود یک میلیون متر مربع آسفالت در جاده‌های بین مزارع و گلزار شهدا به کشاورزان و باغداران ارائه می‌شود.

سردار زهرایی گفت:چهارمحال و بختیاری با دارا بودن مزارع و باغات فراوان، نیازمند احیای جاده‌های بین مزارع است. مرمت و آسفالت این جاده‌ها می‌تواند کمک شایانی به انتقال سریع‌تر و سالم‌تر محصولات به دست مردم کند.

وی گفت: رویکرد ما به جای تخصیص سهمیه قیر به صورت ثابت به هر استان، بر اساس عملکرد استان‌ها است. به این معنا که هر استانی که بهتر عمل کند، سهمیه بیشتری از قیر دریافت خواهد کرد و در نتیجه خدمات بیشتری به مردم ارائه خواهد داد.