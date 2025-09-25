تعداد پرواز‌های زائران عمره از ابتدای مهرماه افزایش یافته است و روزانه چهار پرواز از کشورمان به سرزمین وحی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ تعداد پرواز‌های هوایی عمره مفرده که در آغاز این دوره با دو پرواز در روز انجام می‌شد و زائران از هفت ایستگاه پروازی عازم سرزمین وحی می‌شدند، به چهار پرواز و ۱۰ ایستگاه پروازی افزایش یافته است.

با احتساب افزایش ایستگاه‌های پروازی و تعداد پروازها، روزانه هزار نفر به عربستان منتقل می‌شوند و این روند با فراهم شدن شرایط، افزایش خواهد یافت.

همۀ پرواز‌های زائران ایرانی عمره مفرده در حال حاضر با ایرلاین داخلی انجام می‌شود و تاکنون روند عادی خود را طی کرده است و مشکل خاصی در چرخه جابجایی زائران وجود نداشته است.

در بازنگری فرایند‌های عمره سال گذشته و برای کسب رضایت بیشتر هموطنان در عمره سال جاری انتقال زائران به هر دو فرودگاه جده و مدینه انجام می‌شود که این روند در سال گذشته فقط به جده انجام می‌شد و در حال حاضر نیمی از زائران مدینه قبل و نیمی دیگر مدینه بعد هستند و همۀ زائرانی که به جده اعزام می‌شوند از مدینه به کشور باز می‌گردند و همۀ زائران ایرانی که به مدینه رهسپار می‌شوند از جده به کشور باز خواهند گشت.

در عملیات عمره سال جاری برای تشرف دویست هزار نفر برنامه‌ریزی شده که در حال انجام است و متقاضیان دارنده فیش عمره در همۀ استان‌ها به تناسب ظرفیت اختصاصی می‌توانند به پنچره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی may.haj.ir مراجعه و پس از ثبت نام عمره مفرده به سرزمین وحی مشرف شوند.