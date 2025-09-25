صدیقه رودباری و عاطفه صادق زاده دو بانوی استان سمنان بودند که در دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه شربت شهادت نوشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، صدیقه رودباری اولین شهیده جهادگر کشور ؛ ۱۸ اسفند ۱۳۴۰ به دنیا آمد. پدر و مادرش اهل شهمیرزاد بودند. صدیقه چهارمین فرزند از شش فرزند خانواده بود

شهید صدیقه رودباری در ۲۸ مرداد ۱۳۵۹ به شهادت رسید و پیکرش در قطعه ۲۴ بهشت زهرای تهران آرام گرفت و نامش به عنوان اولین شهیده جهادسازندگی ثبت شد.

شهید عاطفه صادق زاده نیز یکی از شهدای زن دفاع مقدس ۱۲ روزه بود که در حمله موشکی رژیم غاصب صهیونیستی در محل کارش در تهران به شهادت رسید.

شهیده صادق زاده اهل روستای کلاته ملای دامغان بود و از او یک فرزند ۹ ساله به جای مانده است.

پیکر این شهیده در گلزار شهدای روستای کلاته ملا شهرستان دامغان به خاک سپرده شد.