با اعلامی اسامی دانشجویان نمونه کشوری، علیرضا محبی، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و احسان فخری، دانشجوی رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، جزء دانشجویان نمونه کشوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اسامی منتخبین سی و دومین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری سال ۱۴۰۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اعلام شد.
بر این اساس ۲۳ نفر از سی و دومین جشنواره دانشجویان نمونه کشوری از دانشگاههای وزارت علوم و ۱۳ نفر دیگر نیز از دانشجویان وزارت بهداشت هستند.
مراسم تقدیر از برگزیدگان سی و دومین جشنواره دانشجویان نمونه هشتم مهر با حضور معاون اول رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میشود.