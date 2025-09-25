به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی در نشست خبری به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان و سالمندان با اشاره به شناسایی بیش از هفت هزار ناشنوا در استان گفت: در حال حاضر ۶۳ هزار نفر افراد کم توان و معلول در سطح استان شناسایی شده‌اند که هفت هزار و ۲۰۰ نفر از آنها ناشنوا و کم شنوا هستند.

رسول بابایان افزود: بهزیستی همواره در کنار معلولان و سالمندان استان قرار دارد و تلاش می‌کند با خدمات گسترده و برنامه‌های توانبخشی و اشتغال، کیفیت زندگی این عزیزان را ارتقاء دهد.

بابایان، با اشاره به هفته شنوایی که از ۳۱ شهریور تا شش مهر برگزار می‌شود، اظهارکرد: آسیب‌شناسی شنوایی یکی از معلولیت‌های پنهان و مادرزادی است و این معلولیت شایع بوده و تشخیص زودهنگام آن اهمیت بسیاری دارد و هرچه سن تشخیص پایین‌تر باشد، مشکلات ناشی از کم‌شنوایی کمتر شده و توانبخشی و آموزش برای کودک راحت‌تر انجام می‌شود.

وی، با بیان اینکه در معلولیت ناشنوایی و کم شنوایی، حدود ۵۰ درصد ژنتیکی و ۲۵ درصد ناشی از بیماری‌های دوران بارداری و زایمان است، گفت: غربالگری شنوایی نوزادان زیر سه تا شش ماه، امکان معرفی به کاشت حلزون را فراهم می‌کند و می‌تواند زندگی راحت‌تری برای این کودکان ایجاد کند.

بابایان، با اشاره به کاشت حلزون برای ۴۷ نوزاد در سالجاری افزود: در سال گذشته تعداد نوزادان غربالگری شده در استان بیش از ۴۷ هزار نفر بود که این آمار در پنج ماه نخست امسال به ۱۶ هزار و ۷۸۵ نفر رسید که نشان‌دهنده پوشش تقریباً ۱۰۰ درصدی است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی، در خصوص خدمات سازمان گفت: اداره کل بهزیستی استان خدمات متنوعی به ناشنوایان ارائه می‌دهد که شامل غربالگری شنوایی، تشخیص به موقع، توانبخشی گفتاری و شنیداری، ارائه سمعک و کمک‌هزینه کاشت حلزون، تعمیر و تعویض قطعات پروتز، آموزش و مشاوره خانواده و آموزش مترجمان زبان اشاره است.

وی تصریح کرد: تعداد افراد دارای معلولیت شنوایی در استان حدود ۷۲۰۰ نفر است که ۱۱ درصد کل معلولیت‌های استان را تشکیل می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی استان اضافه کرد: در استان ۱۳ مرکز تخصصی شنوایی فعال هستند که روزانه ۵۷۳ نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند می‌شوند.

بابایان، همچنین با بیان اینکه زیرساخت‌ها و مناسب‌سازی شهری برای جمعیت سالمندان استان کافی نیست و نیازمند توجه ویژه است، اضافه کرد: در استان ۱۳ مرکز نگهداری سالمندان وجود دارد که هفت مرکز آن در شهرستان ارومیه فعال است.