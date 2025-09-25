مراسم عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در چهارم مهر ماه، شب میلاد حضرت سیدالکریم، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آئین معنوی عمامه‌گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع)، همزمان با چهارم مهرماه شب میلاد آن حضرت، برگزار می‌شود.

این مراسم پس از نماز مغرب و عشاء، در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و در مصلای امام علی (ع) برپا خواهد شد.

آئین عمامه‌گذاری از جمله برنامه‌های سنتی و شاخص حوزه‌های علمیه است که در آن، طلاب علوم دینی پس از گذراندن مراحل علمی و اخلاقی، رسماً به لباس روحانیت ملبس می‌شوند.