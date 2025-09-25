پخش زنده
امروز: -
ششمین دوره توزیع بستههای معیشتی موسسه دارالایتام مهدیه همدان میان خانوادههای نیازمند تحت پوشش این موسسه انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول توزیع و پشتیبانی موسسه دارالایتام مهدیه با اعلام این خبر گفت: در این مرحله، ۶۵۰ خانواده زیر پوشش از بستههای معیشتی بهرهمند شدند.
حسین عزیزی ارزش هر بسته را سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عنوان کرد و افزود: این بستهها شامل اقلام ضروری از جمله برنج، مواد شوینده و گوشت گرم است که متناسب با نیاز خانوارها تهیه و در اختیار آنها قرار گرفت.
وی با اشاره به استمرار این طرح تأکید کرد: هدف موسسه دارالایتام مهدیه، حمایت از خانوادههای نیازمند و کاهش فشارهای اقتصادی بر آنهاست و تلاش داریم این روند با همراهی خیرین و نیکوکاران ادامه یابد.