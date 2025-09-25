سهم ناچیز استان از منابع بانکی کشور و موانع اداری در تسهیلات مکرر، نیازمند راهکار‌های خلاقانه و قاطع برای جذب سرمایه‌گذار و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در برنامه رادیویی میز خبر صدا و سیمای استان گفت: استان با وجود ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری شناسایی شده و تلاش برای تبدیل پروژه‌های نیمه‌تمام به بسته‌های جذاب، با چالش‌های جدی در حوزه صنعت و زیرساخت دست و پنجه نرم می‌کند.

جعفری افزود: تاکنون ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شده است و ۷۹ پروژه عمرانی نیمه‌تمام به بسته‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند تا مردم در آنها سرمایه‌گذاری کنند.

وی گفت: شناسایی سرمایه‌گذاران خارجی نیز یکی دیگر از موارد مهم است که در شش ماهه اول سال، ۲۹ مورد شناسایی شده‌اند و صدور مجوز‌های بی‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار دارد.

جعفری افزود: در سه ماهه دوم، ۲۹ سرمایه‌گذار خارجی شناسایی شد و ۶۳ تور و ۳۹ همایش سرمایه‌گذاری در این راستا برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با بیان اینکه در مورد چالش‌های حوزه صنعت و منابع بانکی، استان ما یک استان صنعتی نیست و زیرساخت‌های لازم را ندارد گفت: میزان منابع بانکی استان نیز مشخص است و تنها ۰.۴۱ درصد از کل اعتبارات کشور را شامل می‌شود و این در حالی است که ۶۱ درصد منابع بانکی در اختیار تهران است.

جعفری افزود: در مورد جذب اعتبارات و تبصره ۱۸ مجموع اعتبار تبصره ۱۸، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است و تاکنون ۴۴ درصد از این اعتبار جذب شده و برنامه ما جذب ۷۰ درصد است.

وی گفت: در جذب تبصره ۱۸، استان در رتبه هفدهم قرار دارد و به ادارات اعلام شده که این اعتبارات باید تا پایان سال جذب شود و در صورت عدم توانایی، سهمیه‌های خود را جا به جا کنند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان هم با حضور در برنامه گفت: جذب اعتبارات تبصره ۱۸ با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است و پس از تصویب کارگروه، بخشی از اعتبارات به بانک‌ها ارجاع داده می‌شود.

پارسا افزود: با وجود معرفی طرح‌هایی با ارزشی بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان، بانک‌ها به دلیل مشکلاتی مانند "تسهیلات مکرر" (عدم امکان دریافت مجدد تسهیلات)، از پرداخت آنها خودداری می‌کنند.

وی گفت: همچنان با موانعی در سیستم بانکی برای جذب کامل اعتبارات مواجه بودیم که در این مورد تا جایی که بتوانیم موانع را برمی‌داریم.

پارسا افزود: با وجود این چالش‌ها، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا جذب اعتبارات تبصره ۱۸ به صد در صد برسد و لازم به ذکر است که میانگین جذب این تسهیلات در کل کشور ۴۳ درصد است و مشکل تسهیلات مکرر مختص به استان ما نیست، بلکه تمام بانک‌ها در سطح کشور با آن درگیر هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سازمان ما موفق به جذب ۷۷ درصد از تسهیلات تبصره ۱۸ شده است و پس از هماهنگی با بانک‌ها، ۳۸۵ طرح دیگر مورد بررسی قرار گرفت و اولویت‌بندی شد.

اسفندیاری افزود: تلاش مستمر برای حل مشکلات متقاضیان تسهیلات، به استثنای موارد تکراری، ادامه دارد.

وی گفت: جشنواره زرشک با همکاری استاندار و دستگاه‌های اجرایی در تهران برگزار خواهد شد و پیش‌بینی اولیه حاکی از نیاز به ۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای برپایی این جشنواره است.

در پایان عرب معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان در ارتباط تلفنی گفت: میراث فرهنگی ۶۰درصد جذب تسهیلات تبصره ۱۸ داشته است و تا ده یا پانزده روز آینده به جذب صد درصدی تسهیلات در این تبصره خواهیم رسید.