رقابتهای انتخابی وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم کشتی آزاد امید برای مشخص شدن کشتی گیر اعزامی به رقابتهای جهانی صربستان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای انتخابی وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال برای مشخص شدن کشتی گیر اعزامی به رقابتهای جهانی صربستان امروز در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد.
در این مسابقات ابتدا محمدرضا لطفی با نتیجه ۳ بر ۳ از سد امیرحسین نقدعلی پور گذشت و در ادامه ابوالفضل محمدنژاد با نتیجه ۴ بر صفر محمدرضا لطفی را مغلوب کرد تا ملی پوش این وزن در این رقابتها باشد.