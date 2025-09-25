پخش زنده
اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در پی شنیده شدن صدای انفجار در ساختمان شماره یک این اداره اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در پی شنیده شدن صدای انفجار در ساختمان شماره یک اداره کل آموزش و پرورش استان، در همان دقایق اولیه با اقدامات صورت گرفته توسط اداره حراست آموزش وپرورش استان، تیمهای امنیتی، چک وخنثی سازی و نیروهای آتش نشانی در محل حادثه حاضر شده و نسبت به پاکسازی و ایمن سازی محیط اقدام نمودند.
به اطلاع عموم مردم میرساند هم اکنون هیچگونه نگرانی در خصوص حادثه مذکور وجود ندارد و شرایط کاملاً عادی است.تا این لحظه جزئیات مربوط به علت انفجار و میزان خسارات مشخص نشده است و اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد.