به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در پی شنیده شدن صدای انفجار در ساختمان شماره یک اداره کل آموزش و پرورش استان، در همان دقایق اولیه با اقدامات صورت گرفته توسط اداره حراست آموزش و‌پرورش استان، تیم‌های امنیتی، چک و‌خنثی سازی و نیرو‌های آتش نشانی در محل حادثه حاضر شده و نسبت به پاکسازی و ایمن سازی محیط اقدام نمودند.

به اطلاع عموم مردم می‌رساند هم اکنون هیچگونه نگرانی در خصوص حادثه مذکور وجود ندارد و شرایط کاملاً عادی است.تا این لحظه جزئیات مربوط به علت انفجار و میزان خسارات مشخص نشده است و اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد.